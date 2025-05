Kaffrine - Retard dans la distribution des semences : Aar Sunu Moomel dénonce et interpelle les autorités

Face à la presse locale de Kaffrine, les membres du mouvement "Aar Sunu Moomel", une organisation paysanne qui défend les intérêts du monde rural, ont dénoncé le retard noté par rapport au démarrage de la distribution des semences alors que la saison des pluies pointe son bout du nez.



Selon le coordinateur, Bassirou Bâ dit Toucouleur Baye, malgré les dispositions qui ont été prises par les autorités étatiques, la distribution tarde à démarrer. « Les premières pluies ne vont pas tarder à tomber, mais jusqu'à ce jour, nous ne voyons pas de semences, même si les autorités ont fait sortir une circulaire sur les prix des semences [...]. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai et nous n’avons pas vu de semences. Cette situation inquiète le monde rural », a-t-il dénoncé.



Poursuivant, Bassirou Bâ a interpellé les autorités sur la qualité des semences. « Le mouvement Aar Sunu Moomel, en tant qu'entité juridiquement reconnue par l'État du Sénégal, va continuer de défendre les intérêts du monde rural, les paysans en particulier. Parce que l'année dernière, dans plusieurs sites de distribution, des sacs d'arachide contenant du sable ont été recensés. Et si jamais cela se répète cette année, nous allons tout montrer parce que nous voulons des semences de bonne qualité. S’il plaît à Dieu, nous allons descendre sur le terrain pour vérifier et dénoncer s’il y a des semences de mauvaise qualité. Sur ce, nous lançons un appel aux autorités étatiques pour leur dire de ne pas tomber dans le piège de certaines personnes véreuses qui essayent de ternir l’image de notre mouvement ».



En ce qui concerne la publication des rapports publics et les audits, « en 2019, nous avions porté plainte à l'Ofnac et auprès du procureur pour avoir des éclaircissements sur la gestion des campagnes agricoles. Malgré les milliards qui ont été investis dans ce domaine, le secteur tarde toujours à décoller. Ces derniers temps, nous constatons que le pool judiciaire financier est en train de convoquer des autorités, mais jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore d'autorités issues de notre secteur », a déploré le coordinateur du mouvement.



Pour conclure, Aar Sunu Moomel et son coordinateur ont invité les autorités administratives et locales de la région de Kaffrine à impliquer davantage les paysans dans les rencontres, surtout en ce qui concerne le secteur de l'agriculture.