KOLDA : un arbre tombe et tue un homme à Sinthiang Nfally.

Un homme a été tué par un arbre en tombant à Sinthiang Nfally sous la pluie.Il s'agit de Demba qui était parti au champ en compagnie de ses amis Aly et Samba et de ses deux enfants.



Demba et ses amis s'étaient abrités sous l'arbre à cause de la pluie. C'est ainsi que l'arbre est tombé sur Demba et Samba alors qu'Aly était en route pour le village. Demba perdra la vie sur le coup tandis que Samba a pu s'en sortir avec des hanches ankylosées, d'après notre source.



Aly essayera de secourir Demba en vain, mais le sort était déjà scellé avant l'arrivée des secours...