KOLDA : populations de Médina Yoro Foula coupées de la capitale régionale à...

A cause des fortes pluies, les populations du département de Médina Yoro Foula coupées encore de la capitale régionale Kolda. A chaque hivernage, les eaux occupent la route à hauteur du deuxième pont juste entre les communes de Kolda et de Bignarabé. Aucun véhicule ou moto ne peut passer des deux côtés. Ainsi, seuls les charretiers prennent le risque de faire traverser les populations moyennant 500 FCFA par personne et leurs motos. Dans la foulée, les évacuations de malades, de femmes enceintes ou cas grave deviennent très compliquées et risquées pour ces populations.

Selon Ibrahima Mballo habitant de Saré Madihou " nous sommes condamnés à vivre ainsi à chaque hivernage. Et cette situation nous plonge dans le désarroi et cela est très risqué pour nos vies. D'ailleurs, nous avons voté massivement pour la mouvance présidentielle et nous avions rappelé l'importance de refaire cette partie, en vain."



En ce sens, il poursuit " je rappelle que nous sommes un département agricole qui produit beaucoup et vit de cette production. Si aujourd'hui, nous sommes confrontés à de réels problèmes d'écoulement de nos produits c'est qu'il y'a problème. C'est pourquoi, nous voulons que l'État nous vient en aide..."



Le département de Médina Yoro Foula est connu pour sa grande production agricole. Les populations vivent essentiellement de celle-ci. C'est fort de ce constat qu'il faudrait penser à refaire cette partie afin de les soulager.