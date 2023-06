KOLDA : le Conseil départemental, le service régional des finances, le service des mines saccagés et brûlés, un bus et des véhicules...

Le Conseil départemental, le service régional des finances et des mines ont été complètement saccagés et calcinés par les manifestants dans la nuit du jeudi premier juin. Dans leur face à face avec les forces de l'ordre, les manifestants ont profité de cet instant pour attaquer les services publics en y mettant le feu pour montrer leur désapprobation du délibéré du procès d'Ousmane Sonko et Adji Sarr.



Ainsi, le service régional des finances a fait les frais de cette vindicte populaire. Il a été complètement saccagé et brûlé par les manifestants, tout comme les véhicules de fonction et les bureaux, rien n'a été épargné. D'ailleurs, le bureau du secrétariat a été complètement calciné avec les dossiers des fonctionnaires, des retraités et des demandes de prise en charge.



Dans la foulée, le service des mines n'a pas été épargné lors de cette journée. Ici tout est parti en fumée sauf le bureau de l'ingénieur. Les permis de conduire ont été tous brûlés de même que le bureau informatique.



Le pire a été évité de justesse au Conseil départemental de Kolda lors de ces événements. En effet, les manifestants ont pris d'assaut les locaux du Conseil départemental en brûlant la salle de conférence, les chaises, la climatisation, et forcé les portes des bureaux. Par la suite, ils ont brûlé un bus Tata pour le transport urbain et un pick-up de service...