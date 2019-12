KOLDA : Rétro actualité 2019…

Pour la rétro 2019 à Kolda, beaucoup de faits ont marqué l’actualité dans les domaines de la politique, de la culture, du sport entre autres. Mais les faits les plus saillants demeurent en politique, en sport, dans l’agriculture et la culture.



En politique, il y a eu deux événements majeurs : l’accession de Moussa Baldé ex DG de la Sodagri comme ministre de l’agriculture et le limogeage de Abdoulaye Bibi Baldé ex ministre de la communication, nommé nouveau DG de la Poste. Ces deux événements majeurs marquent un tournant important dans la redistribution des rôles sur le terrain politique local. Mais également, il y a l’arrivée de transhumants dans les prairies marron comme Fabouly Gaye du PDS entre autres.



Dans le domaine de la culture, nous pouvons noter la perte de la diva de la musique Peulh Maya Diao, disparue le 08 avril 2019 en revenant de Dakar à hauteur de Koungheul. Le monde culturel s’est réveillé brutalement en apprenant la nouvelle puisqu’elle constituait une grande ambassadrice de la culture du Fouladou. À cet événement douloureux s’ajoute l’interdiction de la sortie du « kankourag » un patrimoine culturel du terroir. Les fouladounabé ne verront pas le « kankourang » cette année dans les circoncisions.



Pour Ibrahima S. l’événement marquant en sport est « le coup d’envoi du tour du Sénégal dans la capitale du Fouladou qui demeure l’événement phare cette année en sport. C’était la première fois que nous organisons un tel événement dans la réussite, même s’il faut noter la tenue des premières phases nationales de l’ONGAM dans notre région », soutient-il.



Interrogé sur ce qui l’a marqué, Boubacar Diallo, coordonnateur départemental de LDR/Yessal d’avancer : « pour moi le retour de la Sonacos à Kolda après des années d’absence est l’un des événements majeurs de l’année. Il faut remercier le courage du DG de la Sonacos, Modou Diagne Fada, qui a eu le courage ramener cette structure chez nous car Kolda est devenu le bassin arachidier du pays. Et avec ce retour, les paysans pourront gagner plus de temps et d’argent en créant aussi des emplois », affiche-t-il.



La liste est loin d’être exhaustive car beaucoup d’événements se sont passés, mais ceux cités ci-dessous ont retenu notre attention au cours de l’année 2019.