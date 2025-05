KOLDA : Le lycée Alpha Molo Baldé remporte les prix de maths-info et de la meilleure représentation de thème...

Le lycée Alpha Molo Baldé vient de remporter les prix de maths-info et de la représentation lors des récentes Journées Nationales d’Animation Scientifique (JNAS). Ainsi, le prix Math-Info récompense la rigueur et la créativité des élèves dans les domaines des mathématiques et de l’informatique.



Dans la foulée, il a raflé aussi le prix de la meilleure présentation de thème saluant la qualité de la recherche, la pertinence du sujet traité, et la clarté de l’exposé présenté par les élèves.

Dans cette dynamique, ces prix sont la consécration d'un travail de longue haleine marqué par un engagement remarquable des élèves et de l’équipe pédagogique, malgré les difficultés. D'ailleurs, il faut souligner que le lycée a su faire preuve de persévérance avec des moyens dérisoires parfois.

Cette victoire est celle des efforts conjugués de l'académie, du corps pédagogique et de la communauté qui ne cessent d'œuvrer pour la promotion de la réussite éducative.