KOLDA : Khaby Lame, célèbre tiktokeur, présenté aux clubs de jeunes filles du CCA comme modèle de réussite pour les motiver

Khaby Lame, le célèbre tiktokeur, a été présenté aux clubs de jeunes filles du Centre Conseil Ados (CCA) comme un modèle de réussite pour les inspirer. Cette initiative vise à démontrer, à travers le partage d’expériences avec Khaby Lame, qu’il est possible de réussir malgré son statut social. Ainsi, c’est un grand coup de maître que vient de réaliser Babacar Sy, coordonnateur du CCA, en collaboration avec l’UNICEF, en organisant la venue du tiktokeur au bénéfice des jeunes.



Cet événement s’est déroulé dans le cadre du Bootcamp Salmaitou Éco-citoyen et Numérique (du 27 janvier au 1er février), destiné aux adolescentes non scolarisées. Ces dernières ont été formées en saponification, en informatique, en cosmétique, en pâtisserie, en fabrication de serviettes hygiéniques, en aviculture et en coiffure, dans le but de favoriser leur autonomisation.



Le coordonnateur du CCA a saisi cette occasion pour sensibiliser les jeunes filles à l’utilisation responsable des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il les a également encouragées à « être authentiques dans leur comportement » afin de s’épanouir pleinement dans la société.



Mariama Kesso Diallo, porte-parole des filles et bénéficiaire du programme Salmaitou, a déclaré : « Nous remercions l’UNICEF, Salmaitou et l’IA qui nous ont permis de bénéficier de cette formation. Je pense que nous allons en faire bon usage afin de devenir autonomes. Cela nous permettra de vivre de notre métier et de mieux nous préserver des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. La partie développement personnel, axée sur le leadership, contribuera à faire éclore nos talents. C’est pourquoi la visite de Khaby Lame est si importante pour nous motiver. »



Ce programme vise généralement à favoriser l’accès à l’éducation pour les filles qui ne peuvent pas fréquenter l’école en raison de divers obstacles, tels que la pauvreté, les normes culturelles ou des contraintes géographiques. Ainsi, ce projet d’autonomisation pour les filles non scolarisées inclut des initiatives visant à sensibiliser à l’importance de l’éducation des filles, à fournir des bourses ou des ressources pour faciliter leur accès à l’emploi.



L’inspecteur Touré, secrétaire général de l’inspection d’Académie de Kolda, a félicité tous les acteurs pour la formation reçue, notamment grâce au soutien de l’UNICEF. Il a souligné : « Je remercie également le CCA et Babacar Sy pour le travail accompli en faveur des jeunes filles. Cette formation est une grande satisfaction pour nous. Nous nous réjouissons des résultats obtenus grâce au programme Salmaitou, qui innove en incluant notamment des filles non scolarisées. »