KOLDA : Aissatou Diallo dite Tipa, l'ex alliée de Mame Boye Diao ouvre la porte à tout le monde pour la présidentielle de février 2024...

Aissatou Diallo dite Tipa, l'ex alliée de Mame Boye Diao ne ferme la porte à personne pour la présidentielle prochaine de février 2024. Elle a fait cette déclaration lors d'une AG qu'elle et sa base ont organisé ce dimanche 19 novembre. En ce sens, elle soutient que sa porte est ouverte pour tout candidat, coalition ou parti politique dans un rapport de sincérité.C'est pourquoi, elle précise qu'ils auront leur mot à dire puisque elle et sa base sont jeunes.



A l'en croire " nous aurons notre mot à dire pour ces élections à venir. D'ailleurs, je précise que si on ne nous y associe pas , il va falloir que ce ou ces derniers attendent. A ce titre, je dis qu'il y a deux façons de faire de la politique à savoir ceux qui la font dans les réseaux sociaux et ceux qui vont à la rencontre des populations . Ce sont ces derniers qui font la vraie politique. Et je pense que nous sommes dans ce sillage. C'est pourquoi, celui qui aura besoin de nous n'a qu'à le faire dans un élan sincère."



Dans la foulée, elle persiste" nous allons vers la présidentielle mais nous y irons dans le calme. Et je précise que cette élection de 2024 est une élection pour les jeunes. Et il faudra compter sur nous sinon il n'y aura pas d'élections. Et la voie que je suis en train de tracer n'est pas pour les peureux. Pour y arriver, il faut faire le terrain pour être un bon politicien. D'ailleurs, à Kolda beaucoup se disent maître du terrain politique mais celui qui peut, doit le démontrer comme je le fais."



Sans détours, elle lance aux jeunes "je leur conseille de rester au pays pour y travailler et non prendre l'océan pour mourir. Mais également, je les invite à ne pas brûler ou saccager les biens publics ou privés pour l'intérêt du pays." Depuis 2012, elle rappelle " les vieux ont fait leur travail et s'il y a continuité, il faudra compter avec nous les jeunes. C'est pourquoi, nous allons occuper le terrain et travailler..."



Madou Diallo