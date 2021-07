KAYY DÉBATTRE 2021 : « donner une image positive de l’université » (Représentant Coud)

Les quarts de finale de la 4ème édition de « kaay débattre » se sont tenus hier dans l’enceinte de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette compétition a opposé l’ESP et l’ENSUP Afrique sous le thème Pandémie Covid-19 : la Résilience Africaine cas du Sénégal ?



Le chef du département des activités culturelles et sportives du COUD, Mansour Ndoye a exprimé un sentiment de satisfaction de la tenue de cette compétition. « Nous sommes vraiment très fiers et satisfaits de ce tournoi éducatif qui poussent les étudiants à s’exprimer et à donner une image positive de l’université ».



En tant que représentant de la direction, il promet encore beaucoup plus aux organisateurs « nous sommes en train de travailler avec le Grand Théâtre pour la finale. »