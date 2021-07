KADD BALOJI / 01 mort et 08 blessés dans un accident…

Un accident a eu lieu aux environs de 15 heures, non loin de Kadd Baloji, zone frontalière entre Touba et Linguère. Ce véhicule sur les photos a atterri dans le décor suite à l'éclatement d'un de ses pneus. Le bilan est lourd d'un mort et de 08 blessés...