K-Pop Festival à Dakar : Trois lauréates vont représenter le Sénégal au K-Pop World Festival en Corée du Sud

Rappelons que le festival K-Pop in Dakar concerne la danse (covering dance, imiter la chorégraphie officielle de la musique coréenne) et le chant dans le thème "K-Pop (chanson coréenne)". Les candidats ont performé en groupe ou en solo et ont choisi une chanson de la K-Pop. La performance a couvert la chanson entière et non un extrait.