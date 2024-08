Journées de concertation sur la régulation des communications électroniques : Ces thèmes que l’ARTP va aborder

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) organise, les 8 et 9 Août 2024, à l’hôtel King Fahd des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème pour discuter dans un cadre ouvert et franc des problématiques de régulation et du développement du secteur afin de s’accorder sur des solutions concertées. Au cœur des échanges, certains thèmes seront abordés notamment la concurrence, le soutien des investissements dans les réseaux pour développer le marché des communications électroniques, la réglementation, pilier juridique pour le développement de l’économie numérique.







Cette rencontre sera l’occasion pour le Régulateur et les acteurs de l’écosystème de mener des réflexions sur l’amélioration de la gouvernance du numérique qui a fini de libérer pleinement le potentiel social et économique des Tics surtout avec l’arrivée de technologies disruptives qui ont bouleversé le cadre de régulation classique.







Dans ce contexte, il est alors de toute première importance de créer un cadre réglementaire adapté et qui profitera à l’ensemble des acteurs de l’écosystème marqué par des choix multiples et une rude concurrence reposant sur des principes et des bases. Ces journées constituent une plateforme qui permettra aux acteurs de mettre en lumière les problématiques communes, de formuler des recommandations et d’identifier les urgences à adresser.







Les échanges permettront également d’évoquer, les problématiques d’identification des défis, le renforcement de la collaboration et l’engagement des parties prenantes dans la perspective d’une élaboration commune des recommandations.