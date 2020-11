Journées de concertation : Amadou Massar Sarr, Sg du SATS, relève les manquements notés au port.

Le directeur du port après avoir réuni tous les acteurs pour discuter des difficultés que rencontrent les travailleurs du port, l’occasion a été saisie par Amadou Massar Sarr, secrétaire général du syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal et portuaire pour énumérer certains problèmes qui constituaient la pomme de discorde entre syndicalistes et administration portuaire.



Ainsi, il a énuméré : « l’augmentation des activités dans un périmètre qui date depuis 1865, et le port a subi depuis lors des aménagements internes avec des trafics qui ont atteint aujourd’hui 19 millions e tonnes ; la ville de Dakar étouffe avec des embouteillages monstres et une congestion portuaire sans précédent ; des travaux nécessaires toujours reportés ; la gestion des conteneurs vides, le silence préoccupant des autorités du commerce ; l’absence d’écoute, de compréhension...



Le Directeur du Port a promis de trouver des solutions structurelles à tous ces problèmes en étroite collaboration avec tous les acteurs...