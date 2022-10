Journées culturelles et religieuses de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké 2022 : Serigne Djily Mbacké Aziz bara ,president comité pilotage dévoile les couleurs de l'événement...

En vue de préparer les journées culturelles et religieuses de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké prévues le 19 Novembre 2022 au CICES, le comité de pilotage de l'événement s'est réuni ce samedi pour plancher sur les préparatifs de la 15ème édition. Pour cette année, l'édition 2022 a comme parrain Serigne Mame Cheikh Anta Borom Gawane et son frère Serigne Afia Mbacké.



Pour Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba, l'initiateuret aussi coordonnateur des journées culturelles, cet événement sera une occasion pour rendre hommage à Serigne Abass Mbacké Darou Mouthy, Serigne Moustapha Massamba Mbacké, Serigne Pape Malick Sy, Serigne Oumar Dia, Thierno Mamadou Alpha Sarr de Oréfondé et d’autres chefs religieux et notables disparus.

cet événement n'a pas eu lieu ces deux dernières années. C'est pourquoi cette année, le comité de pilotage veut imprimer un cachet particulier à l'événement...