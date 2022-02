Journée mondiale de la lutte contre le cancer édition 2022 : Abdoulaye Diouf Sarr lance le début des activités.

En 2020 au Sénégal, selon les estimations du centre international de recherche sur le cancer, 11.317 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dont 7.883 décès, un taux d'incidence et de mortalité qui devrait augmenter de plus de 40% d'ici 2030 si des mesures urgentes ne sont pas prises.



Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer, sous la présence du ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, l'OMS et la LISCA ont marqué cette journée par une campagne de 3 ans visant à sensibiliser en particulier les citoyens les plus vulnérables sur le cancer et ses impacts, c'est dans ce contexte que des stratégies efficaces et efficientes ont été élaborées pour lutter contre ce fléau.