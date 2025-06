Journée mondiale de l'environnement à Kahone : Les autorités plaident pour éradiquer les déchets plastiques

La plage de Kahone a été le cadre de la 53e édition de la Journée mondiale de l'environnement dans la région de Kaolack, célébrée sous le thème : "Mettre fin à la pollution plastique."



Présidant la cérémonie, Mamadou Habib Kamara, adjoint au gouverneur de Kaolack chargé des affaires administratives, a souligné l'importance de cette journée pour la protection de l'environnement. "Comme vous le savez au Sénégal et particulièrement dans tous les pays, nous avons constaté une augmentation de la pollution des eaux, des océans, mais aussi des rivières, surtout par des produits plastiques. Il est estimé que chaque année, plusieurs millions de tonnes de déchets sont versés dans les cours d'eau. C'est aujourd'hui l'occasion de sensibiliser les populations pour éviter ces phénomènes et lutter efficacement contre la pollution, particulièrement par les produits plastiques", a-t-il déclaré.



Implication citoyenne et renforcement du cadre juridique

Selon Mamadou Habib Kamara, les autorités comptent impliquer davantage les populations pour faire face à la pollution plastique. Il a insisté sur la nécessité de "toujours renforcer le dispositif juridique en place, de le vulgariser et de l'appliquer strictement", tout en encourageant la recherche d'"autres alternatives par rapport aux produits plastiques."



Pour la maire de Kahone, Fatou Sène Diouf, cette journée organisée dans sa commune représente une occasion unique d'impliquer et de sensibiliser les populations, tout en leur faisant comprendre l'importance de protéger leur environnement. "La pollution plastique est liée à la santé de la population, à la protection de l'environnement. Nous sommes donc en train de mener une activité très importante dans le cadre du développement durable, mais aussi dans le cadre de la protection de l'environnement, qui a une corrélation avec même la protection de notre vie en personne parce que cela impacte significativement sur notre santé", a-t-elle soutenu.



Maimouna Mbacké Seck, cheffe de la division régionale de l'environnement et des établissements classés de Kaolack, a quant à elle, invité les populations à pérenniser ce type d'activités, à militer en faveur de la protection de l'environnement, et surtout à revoir leur manière d'utiliser les plastiques.



Il est à noter que la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, initialement prévue le 5 juin, avait été reportée en raison de la fête de la Tabaski.