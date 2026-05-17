Érosion côtière à Djifer : la mer grignote le littoral et menace les pêcheurs du Saloum

À Djifer, dans les îles du Saloum, l’érosion côtière continue de gagner du terrain et inquiète profondément les populations locales. Des images filmées ce jour montrent la mer avançant brutalement sur la côte, emportant une importante partie du sable où étaient habituellement stationnées plusieurs pirogues de pêche. Certaines embarcations se retrouvaient déjà à flot sous l’effet des vagues, tandis que pêcheurs et habitants assistaient, impuissants, à la progression des eaux. Au-delà des dégâts visibles, cette situation relance les inquiétudes sur les conséquences du changement climatique et de la montée du niveau de la mer dans cette zone fragile du Saloum, où des milliers de familles dépendent directement de la pêche pour leur survie.
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