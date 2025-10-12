Journée internationale de la jeune fille à Kolda : Les clubs de jeunes filles leaders à l’honneur…

‎À Kolda, la transformation des jeunes filles est une réalité et non un slogan. Ainsi, la journée internationale de la fille célébrée ce samedi 11 octobre, en est un exemple illustratif à travers les clubs de jeunes filles leaders. Et cette journée est une occasion pour ces dernières de réclamer plus de droits, d’autonomisation, de lutte contre les mariages et grossesses précoces pour une vie épanouie.

En ce sens, le CCA (centre conseil ado) de Kolda avec ses clubs de jeunes filles leaders, célèbrent la jeune fille dans toute sa splendeur. Dans cette lancée, les clubs par le biais du « new deal », mettent en exergue les activités déroulées au sein de ce concept comme la transformation des produits locaux, la confection de serviettes hygiéniques réutilisables, la vente en ligne, entre autres.

Pour cette journée, tous les clubs de jeunes filles leaders de la région ont été conviés de Médina Yoro Foula à Vélingara en passant par Kolda. C'est un moment fort marqué par des doléances comme l'octroi de financements et de matériel. Aujourd’hui, plusieurs jeunes filles dans la région scolarisées ou pas, bénéficient de formation en leadership, en développement personnel, transformation des produits locaux, couture, mécanique et la conduite de tracteurs.

Awa Kandé est une jeune fille leader non scolarisée du club de Mampatim. Dans la foulée, elle soutient : « j'ai intégré le club pour être autonome et me protéger contre les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles.

Au-delà de cela, j’ai appris à faire face à la réalité en prenant conscience de mes possibilités… »

‎Présidant la cérémonie, Bonaventure Kalamo (adjoint gouverneur) estime que c'est une journée très importante pour les filles. D’ailleurs, il avance qu'à Kolda, « le leadership des clubs de jeunes filles leaders est reconnu par tous, de même qu’au niveau national et international... »

Moumy Ka (Directrice nationale de la protection sociale des jeunes et adolescence) rappelle que la jeune fille est au cœur de la préoccupation de la société pour un développement endogène. À cela, elle ajoute : « cependant, il n'est pas facile d'être leader car cela requiert un certain mécanisme comme la confiance en soi, la déconstruction du complexe… »