Journée internationale de la femme : « Pour avoir une femme modèle, il faut investir dans l’éducation des filles » (Cheikh Mbow, Cosydep)

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP), l’ONG internationale ONE Campaign et le Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye ont organisé un panel sur la problématique du maintien et de la réussite des filles à l’école. Le choix de cet établissement n’est pas gratuit, il est en effet l’un des plus grands de l’Afrique de l’Ouest et son censeur est une femme. Le thème choisi aussi n’est pas gratuit, car selon M. Cheikh Mbow, Coordonnateur National de la COSYDEP, « pour avoir une femme modèle, il faut investir dans l’éducation des filles. »