Journée internationale de l’infirmière : les infirmiers au cœur de la résilience.

Comme tous les ans, la Journée internationale des infirmières se tiendra le 12 mai, date de naissance de Florence Nightingale. À cette occasion, associations, institutions et établissements sanitaires se mobilisent dans le monde autour d’événements pour célébrer ces professionnels. À Albert Royer, les infirmières du Sénégal ont rendu un vibrant hommage aux infirmières et infirmiers du Sénégal, ce jeudi 12 mai 2022.



Le thème retenu cette année : « la profession infirmière : une voix faite pour diriger ; investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale », une occasion pour ces professionnelles de la santé, de grande mobilisation et de réflexion autour du thème choisi et des sujets d’actualité en rapport avec la santé. « Il nous faut, nous renforcer davantage et faire preuve de plus de vigilance sur les préoccupations de la population, mais aussi revoir notre position dans ce système, c'est à dire montrer à ces populations quelle est la valeur ajoutée véritable dans cette profession, dans la prise en charge de la population », a déclaré le président de l’ANIIDES, M. Ismaïla Mbaye.



Il commence par appeler à une réorganisation au niveau de la profession pour sécuriser les infirmières et infirmiers.



La directrice de l’hôpital Albert Royer, le Dr. Isseu Tall Diop se réjouit que cet évènement se soit tenu dans sa structure, qui selon elle, est un référence en matière de soins. « L’hôpital Albert Royer compte plus de 52 infirmières et infirmiers d'État » a-t-il terminé.