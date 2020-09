Journée des Xasidas initiée par Serigne Modou Dame Astou Lô : Serigne Modou Lô Ngabou dément l'existence d'un paradis facile.

Pour l'édition 2020 de la journée dédiée aux écrits de Serigne Touba, Serigne Modou Lô Abdourahmane a reçu son tuteur et homonyme Serigne Modou Lô Ngabou, plus connu à travers son statut de personne morale du dahira Safinatul Amann.Dans son discours, le chef religieux est revenu sur la conduite exigée par Serigne Touba chez le mouride. Pour lui, aucun paradis ne peut s'obtenir sans crainte révérentielle et que Cheikh Ahmadou Bamba n'a guère tracé un chemin qui aboutit à un paradis facilement quérable...