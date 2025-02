Journée d’accompagnement du MMESS : Le FONAMIF entend corriger les inégalités d’accès aux financements et promeut une économie inclusive

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission d’accompagnement des acteurs de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, le Fonds National de la Microfinance (FONAMIF) a organisé, en collaboration avec le Réseau des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire de Ouakam, une journée d’informations sur les mécanismes d’accompagnement du Ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire (MMESS). Cet événement, tenu ce samedi 15 février 2025, a réuni des acteurs locaux, des porteurs de projets et des représentants institutionnels autour d’un objectif commun : renforcer l’inclusion financière et sociale pour un Sénégal prospère et équitable.



En effet, le FONAMIF, instrument clé de financement et d’accompagnement, se positionne comme un acteur incontournable dans la réalisation des ambitions du Plan Sénégal 2050 et de la Stratégie Nationale de Développement 2024-2029. Selon Madame Nicole Mansis, Directrice générale du FONAMIF, « l’économie sociale et solidaire et la microfinance sont des vecteurs essentiels pour un Sénégal prospère, avec un plein emploi productif, un travail décent pour tous, et une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes ».



Lors de son discours d’ouverture, Madame Mansis a rappelé les trois piliers de la Stratégie de Financement Ciblée proposée par le Ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire : Le financement de l’État est dirigé vers des secteurs contribuant à la souveraineté alimentaire et à la substitution aux importations, Priorité aux acteurs n’ayant jamais bénéficié d’appuis financiers publics et en fin soutien aux projets générateurs d’emplois décents et de richesse endogène.



Ainsi, cette stratégie vise à corriger les inégalités d’accès aux financements et à promouvoir une économie inclusive, durable et solidaire. « Le chemin vers une économie prospère est collectif. Nous avons besoin de la mobilisation de tous : pouvoirs publics, acteurs privés, partenaires techniques et financiers, et surtout, vous, les communautés », a-t-elle insisté.



Le choix de Ouakam pour cette journée d’informations n’est pas anodin. En effet, cette localité, riche en initiatives communautaires, incarne parfaitement les défis et les opportunités de l’Économie Sociale et Solidaire. El Hadji Malick Guèye, président du Réseau des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire de Ouakam, a salué l’initiative du FONAMIF : « Aujourd’hui, grâce au FONAMIF, nous avons pu organiser cette journée d’échange en faveur des acteurs communautaires. L’économie sociale et solidaire est un levier important dans le Plan Sénégal 2050 ».



Par ailleurs, le président du Réseau des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire de Ouakam a souligné la nécessité de formaliser et d’outiller les acteurs locaux : « Nous regroupons les GIE, les CALEBASSES et d’autres structures pour les former, les formaliser et faciliter leur accès aux financements ». Il a également déploré les difficultés historiques d’accès aux financements pour les porteurs de projets, tout en saluant la nouvelle approche inclusive prônée par le gouvernement : « Il faut une rupture totale avec les anciens mécanismes où l’accès aux financements était souvent conditionné par des affiliations politiques. »



À cet effet, cette journée a permis aux participants de mieux comprendre les mécanismes d’accompagnement du Ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire et du FONAMIF. Les échanges ont porté sur des thématiques clés telles que l’accès équitable aux financements publics, la priorisation des secteurs stratégiques comme l’agriculture et l’agroalimentaire, ainsi que l’importance de la formalisation des acteurs pour une meilleure structuration du secteur.



En outre, les participants ont été sensibilisés sur l’importance de la résilience économique et à la nécessité de développer des modèles d’affaires durables et équitables. « Nous devons soutenir des projets qui respectent les principes de durabilité et d’équité face aux défis sociaux, environnementaux et économiques », a rappelé Madame Nicole Mansis.



Cette initiative s’inscrit dans la vision du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, porté par le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Ce projet vise à concrétiser l’égalité des citoyens devant le service public, résumée par le slogan « li ñëp bokk ñëp jot si » (chacun a droit à sa part), l’Économie Sociale et Solidaire et la microfinance y jouent un rôle central, en tant que leviers de création d’emplois décents et de réduction de la pauvreté.





Au final, cette journée a ainsi renforcé les synergies entre les acteurs locaux et les institutions publiques. Elle a également démontré l’engagement du FONAMIF et du Ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire à accompagner les communautés dans leur quête d’autonomie et de développement.