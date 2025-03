Journée Mondiale du Théâtre : Faute de moyens, les artistes-comédiens ne vont pas "rire" à Sorano

Ce jeudi 27 mars est célébrée à travers le monde, la Journée Mondiale du théâtre dont le thème cette année est : "nous nous rassemblons pour pleurer et nous rappeler ; rire et contempler ; apprendre, affirmer et imaginer." Au Sénégal, cette journée est souvent marquée par diverses manifestations culturelles, notamment la mobilisation des artistes comédiens au Théâtre National Daniel Sorano pour une cérémonie officielle avec des prestations de troupes théâtrales devant le ministre de la culture et le monde culturel. Ce qui n'est pas le cas pour cette année, faute de moyens, les artistes comédiens vont essayer de faire rire leur public de manière dispersée.

Le président de l'Association des artistes comédiens du théâtre Sénégalais (ARCOTS), Pape Faye est revenu sur la journée mondiale du théâtre, célébrée ce jeudi 27 Mars. Dans une vidéo adressée aux artistes comédiens, acteurs, scénaristes du théâtre Sénégalais, Pape Faye a expliqué avoir discuté avec les autorités en charge de la Culture, à savoir le directeur de Cabinet du ministre de la culture, le secrétaire d'Etat à la Culture et des Industries créatives, la directrice des Arts pour les préparatifs de la journée. Ainsi, poursuit-il, "la cérémonie officielle qui devait se tenir au Théâtre National Daniel Sorano n'aura finalement pas lieu". Le président de l'ARCOTS Sénégal précise que les fonds ou subventions alloués à cet événement n'ont pas été débloqués. La mobilisation qui se faisait chaque année, avec la prestation des artistes comédiens à Daniel Sorano ne se fera plus. Toutefois, la journée Mondiale du Théâtre sera célébrée dans certaines localités, notamment au Foyer des Jeunes de Yeumbeul Nord à 15h pour offrir à la commune un moment unique de partage et de valorisation du talent local. Il est également prévu au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar, une exposition de photos des figures marquantes du théâtre sénégalais en partenariat avec la Direction des Arts.