Journée Mondiale des réfugiés : Des chiffres alarmants sur les apatrides et un appel à la solidarité

Célébrée chaque 20 juin depuis 2001, la Journée mondiale des réfugiés rend hommage aux personnes contraintes de fuir leur foyer en raison de conflits, de persécutions ou de catastrophes. Cette année, l’événement a été organisé au CICES à Dakar, sous le thème : "La solidarité envers les réfugiés."



La cérémonie a réuni des autorités sénégalaises, des représentants des Nations Unies, des organisations partenaires ainsi que des familles de réfugiés. Le Colonel Amadou Moussa Ndir, représentant du Vice-amiral Omar Wade, a rappelé les efforts du Sénégal depuis 2019 : « Des avancées significatives ont été enregistrées : 400 100 réfugiés ont été reconnus, et 5 397 sont en attente de documents administratifs leur garantissant une protection juridique conforme à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. »



Il a également souligné l’importance de la collaboration étroite entre le Sénégal et les agences internationales pour atteindre ces résultats.



Le représentant du Système des Nations Unies a, pour sa part, tiré la sonnette d’alarme : 123 millions de personnes déplacées de force dans le monde. En Afrique de l’Ouest, plus de 12,7 millions de personnes déplacées, soit une hausse de 48 % depuis 2020. « Notre région reste marquée par des crises multiformes, conflits, haine religieuse ou ethnique, pauvreté extrême, violations des droits humains et dégradations environnementales. »



Il a cité notamment les situations au Soudan central et dans le bassin du Lac Tchad, tout en saluant le Sénégal qui accueille aujourd’hui 13 000 réfugiés.



De leur côté, les réfugiés présents ont exprimé leur reconnaissance pour l'accueil et la sécurité retrouvés au Sénégal. Toutefois, ils ont souligné certains défis persistants, notamment la lenteur dans la délivrance des cartes de réfugiés et l’accès à des droits sociaux de base. « La solidarité est ce lien essentiel qui rapproche les peuples et renforce notre humanité commune », a conclu un des orateurs, insistant sur l’importance d’une mobilisation collective face à ces drames humains.