Journée Assainissement à Touba / Le ministre Abdou Karim Fofona envoie du matériel de nettoiement.

C'est accompagné du Chef de service de l'exploitation technique de l'unité de Coordination de la gestion des déchets solides, que Oumar Bâ a remis ce dimanche, à Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké, Président de la commission Assainissement du comité d'organisation du Grand magal, un important lot de matériel de nettoiement.



Le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, précisera avoir convoyé pelles, brouettes, râteaux, balais et du matériel lourd. "C'est le lieu de saluer l'appel du Khalife par rapport au respect des mesures barrières dans ce contexte de pandémie de la covid19", dira-t-il substantiellement à la presse.



Il évoquera aussi la "pertinence" des projets "Allo Déchets" , "Allo Gravats" non sans promettre leur prochaine installation à Touba. "Touba pourrait y bénéficier très prochainement. Il s'agit de points de regroupement normalisés qui sont des lieux où les populations peuvent facilement venir deverser leurs ordures".