Journaliste expulsée par Kémi Séba lors de son meeting : les organisations professionnelles des médias au front…

Le franco-béninois Kémi Seba a ordonné à la sécurité d'expulser la journaliste Fanny Kabré/Noaro de la télévision TV5 Monde hors de la salle de la Maison du Peuple ce samedi 14 mai 2022 lors de son meeting à Ouagadougou. Cette rencontre regroupait une organisation de la société civile (OSC), la Coalition des Patriotes Africains (COPA-BF) et son partenaire dénommé Urgences Panafricanistes de l’activiste Kémi Séba.



Les raisons de l'activiste seraient que les médias français ne cessent de le diaboliser et de manipuler les consciences du peuple africain.



Une situation dénoncée par les organisations professionnelles des médias qui estime que cette affaire constitue un manque de respect et de courtoisie à l’endroit du peuple et des autorités burkinabés. "L’expulsion de la journaliste de TV5 Monde est une atteinte grave à la liberté de la presse chèrement conquise par les Burkinabés, souvent au prix de sacrifices humains. Cette attitude est non seulement un manque de respect et de courtoisie à l’endroit du peuple et des autorités burkinabé, mais aussi et surtout à l’endroit des journalistes", lit-on dans la déclaration.