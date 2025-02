Jimi Mbaye : l’Étoile Éteinte du Mbalax … le Virtuose de la Guitare

Le Sénégal perd une légende. Mamadou “Jimi” Mbaye, guitariste emblématique du Super Étoile de Youssou Ndour, s’est éteint dans la nuit du mardi au mercredi 12 février 2025. Avec lui disparaît un maître des cordes, un musicien dont les riffs ont fait vibrer plusieurs générations.



Face à cette perte immense, la rédaction de DAKARACTU lui rend un vibrant hommage, célébrant l’héritage inestimable qu’il laisse à la musique sénégalaise et au monde.



Un Artiste Né pour la Guitare



Né en 1957 à Dakar, Jimi Mbaye avait la musique dans le sang. Issu d’une famille de griots, il a grandi dans une ambiance où le son du xalam et du sabar dictait le rythme de la vie. Très tôt, il se passionne pour la guitare, un instrument qui lui était pourtant interdit par son père. Mais la musique était son destin : à 10 ans, il se fabrique une guitare artisanale et commence à dompter les cordes.



C’est dans les années 1970 qu’il fait une rencontre décisive : Youssou Ndour. Ensemble, ils fondent le Super Étoile de Dakar, un groupe qui révolutionnera le mbalax et propulsera la musique sénégalaise sur la scène internationale. Jimi Mbaye en sera l’âme instrumentale, sa guitare devenant la signature sonore du groupe.



Le Virtuose du Mbalax



Surnommé le “Hendrix du Mbalax”, Jimi Mbaye avait un jeu de guitare reconnaissable entre mille. Sa Fender Stratocaster pleurait, chantait, riait, traduisant à la perfection les émotions du mbalax. Il ne se contentait pas d’accompagner Youssou Ndour : il donnait une dimension universelle à cette musique, en fusionnant les sonorités africaines avec le blues, le jazz et le rock.



Outre son travail avec le Super Étoile, il a mené une carrière solo brillante, avec des albums comme Dakar Heart et Yaye Digalma, où il laissait parler toute sa sensibilité. Chaque note jouée était une prière, une histoire, un hommage à ses racines et à sa mère, qu’il vénérait profondément.



Un Héritage Immortel



Jimi Mbaye n’était pas qu’un guitariste : il était un maître, un passeur de flambeau pour de nombreux musiciens. Humble et discret, il préférait laisser parler sa guitare plutôt que les mots. Sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage, lui, est éternel.



Son frère de toujours, Youssou Ndour, a exprimé sa douleur en ces termes :

“Je viens de perdre mon Frère, Ami et Compagnon de plus de 40 ans. Priez pour lui ! Firdawsi inch’Allah Maestro.”



Aujourd’hui, la rédaction de DAKARACTU s’incline devant sa mémoire et salue l’immense artiste qu’il était. Le Sénégal pleure, mais sa musique, elle, ne mourra jamais.



Repose en paix, Maître du Mbalax.