Jeux mondiaux Spécial Olympics à Berlin : Amadou Bâ a remis le drapeau national aux Lions avec une grande confiance

Le Premier ministre, ministre des Sports, Monsieur Amadou Ba, a procédé, ce vendredi 9 juin 2023, à la remise du drapeau national à la délégation du Sénégal dans le cadre de la participation à la 16ème édition des Jeux Mondiaux Spécial Olympics de Berlin 2023, prévus du 11 au 26 juin 2023 à Berlin.



En effet, pour sa 6e participation aux Jeux Mondiaux Spécial Olympics, la délégation sénégalaise de cette année est composée de 54 athlètes qui vont rallier la capitale allemande Berlin. Ainsi, les athlètes sénégalais sont engagés sur plusieurs disciplines telles que l’athlétisme, la natation, le football et l’équitation. « Je vous remets donc le drapeau national au nom du chef de l’État, avec une grande confiance, car vous avez déjà participé aux jeux mondiaux spécial olympics avec des résultats plus qu'élogieux à 6 reprises entre 1991 et 2019, il s’agit donc d’une compétition qui vous est familière, vous en connaissez les tenants et les aboutissants ainsi que leurs subtilités qui, en définitive, font la différence », a lancé le ministre des sports lors de son allocution.



Pour rappel, les Jeux olympiques spéciaux sont inspirés des Jeux olympiques (à ne pas confondre avec les jeux paralympiques). Les Jeux olympiques spéciaux s’adressent à des personnes en situation de handicap mental âgées de 8 à 80 ans. Elles ont pour objectif de favoriser par le sport l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap mental...