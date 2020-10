JND 2020 : Les recommandations du chef de l'État...

Au terme de la Première édition de la Journée nationale de la décentralisation qui s'est tenue ce jeudi 22 octobre 2020 au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio, le Chef de l'Etat Macky Sall a eu à faire quelques recommandations aux élus, aux agents des collectivités territoriales, aux partenaires et aux populations.



"J'engage le gouvernement à travailler avec les acteurs et partenaires territoriaux pour la mise en œuvre de décisions suivantes à savoir finaliser l'étude portant sur la fiscalité des départements et de façon générale la fiscalité des collectivités, faire des propositions pour le relèvement des taux d'indexation de la TVA dans le cadre des transferts de l'État aux collectivités territoriales. Sur le paiement du fonds minier, j'ai pris la décision de faire payer d'ici le mois de novembre au moins 5 milliards en faveur des communes et à compter de 2021, l'intégralité du fonds minier en faveur des collectivités sera versée. L'ensemble des textes ont été pris pour que ce reversement soit automatique. Nous avons pris l'option écologique de faire recours aux lampadaires solaires. C'est un programme extrêmement important et j'ai vu que c'est à peine 1/3 des collectivités ou 1/4 qui ont eu accès à ses 50 mille lampadaires, donc je suis en train de voir comment commander à nouveau 100 mille lampadaires pour faire le tour de l'ensemble des communes.

Sur la collecte des ordures, il faut reconnaître qu'il y a un semblant d'amélioration. À ce niveau, il faut que la collecte puisse faire l'objet d'une collaboration étroite entre les collectivités et l'État à travers le ministère en charge.

L'État doit dépasser la construction d'écoles, de dispensaires, de lycées, pour les transférer aux collectivités. Il y a aussi la question de l'optimisation des collectivités. Je serai tout à fait à l'aise pour doter les départements de ressources afin de leur assurer une autonomie dans la gestion. Avec toutes ces tâches qui devraient obéir à l'impérative diligence dans leur exécution, nous devons donc aller plus vite pour de meilleurs résultats", a conclu le Chef de l'État.