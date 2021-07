JANATU MAHWA 2021 / Serigne Mourtadha Ibn Serigne Saliou invite Chef d'État et chefs religieux à...

Fils de Serigne Saliou Mbacké, dernier fils Khalife de Serigne Touba, Serigne Mourtadha Mbacké a perpétué la sunnah du Prophète Ibrahima à la tête d'une énorme foule venue prier derrière lui.



Le chef religieux en a profité pour revenir sur la quintessence de l'Aïd-El- Adha, non sans dégager le symbolisme que revêt l'événement et qui rappelle que l'être humain a le devoir d'accepter la volonté divine sur lui. Il précisera que les chefs d'État et chefs religieux devraient s'inspirer de cette histoire pour mieux servir les populations qui sont derrière eux...