Israël frappe des Gazaouis tentant de fuir vers le sud (témoins)

Des Palestiniens qui tentaient de fuir vers le sud de la bande de Gaza à travers une zone que l'armée israélienne avait présentée comme sécurisée ont été tués dans des frappes israéliennes, ont affirmé samedi des témoins et des responsables du Hamas.



L'armée israélienne pilonne la bande de Gaza en riposte à l'attaque sanglante lancée le 7 octobre dans le sud d'Israël par le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien.



Vendredi, un porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, avait appelé les habitants de Gaza à se diriger vers le sud du micro-territoire, au delà du cours d'eau de Wadi Gaza, "pour leur sécurité", et affirmé que la zone serait épargnée par les forces israéliennes avant 20H00 (17H00 GMT) vendredi.



Des responsables du Hamas affirment toutefois que des personnes ont été tuées avant cette échéance dans ce secteur.



D'après le ministère de la Santé et le bureau en charge des médias du Hamas, des dizaines de civils qui tentaient de se réfugier vers le sud de Gaza ont été tués dans au moins trois endroits vendredi après-midi.



Samedi, un témoin a affirmé à l'AFP qu'un "camion transportant des dizaines de familles a été frappé près de Wadi Gaza".



Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté.



L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier que ces morts étaient le fait de frappes israéliennes.



L'AFP a pu vérifier que des images circulant sur les réseaux sociaux et correspondant aux allégations de témoins avaient été prises vendredi à Gaza mais n'a pas pu certifier que les explosions visibles sur les images provenaient de tirs israéliens.



"Deux voitures ont été frappées près de l'hôpital koweïtien au sud de la ville de Gaza", a affirmé à l'AFP une source de sécurité du Hamas, sous le couvert de l'anonymat.



Tal Heinrich, porte-parole du bureau du Premier ministre israélien, a indiqué à des journalistes samedi qu'Israël prenait "toutes les précautions" pour éviter les morts de civils.



Le Hamas a affirmé samedi dans un communiqué que "70 martyrs" et 200 blessés, dont des femmes et des enfants, avaient été recensés du fait d'un "massacre israélien" et "un crime haineux" contre des familles de déplacés.



Depuis que la guerre a débuté le 7 octobre, au moins 2.215 Palestiniens dont 724 enfants ont été tués à Gaza, d'après le Hamas.



Au moins 1.300 personnes ont été tuées en Israël, la plupart dans l'attaque sanglante lancée par le Hamas la semaine dernière, d'après des responsables israéliens.