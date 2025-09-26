Israël a "écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas", assure Netanyahu

Israël a "écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas" à Gaza, a assuré vendredi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à la tribune de l'ONU.
"Pendant l'année passée, nous avons frappé les Houthis, y compris hier (jeudi), nous avons écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas, nous avons estropié le Hezbollah, en éliminant la plupart de ses dirigeants et une grande partie de son arsenal", a-t-il déclaré.
Désormais Israël "veut finir le travail" contre le Hamas "aussi vite que possible".
