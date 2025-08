Irruption de certains individus dans une salle d’examen : La section SAES-UGB décrète une grève de 72 heures à partir de ce mardi

Le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) de la section de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis s’insurge de certains actes qui se sont déroulés ce lundi 04 aout 2025.Il s’agit de l’envahissement de certains étudiants qui se réclament de la CESL pour perturber le déroulement des épreuves dans une salle d’examen. Cette information a été rendue publique dans un communiqué de presse de la section SAES de la Coordination de l’Université Gaston Berger de Saint -Louis. Face à cette situation, ces derniers ont décrété une grève de 72 heures.





« Le SAES-UGB porte à la connaissance de ses militants, des autorités universitaires et de l’opinion publique qu’un acte d’une extrême gravité s’est produit le 04 août 2025, lors des examens de rattrapage organisés par l’Institut Polytechnique de Saint-Louis (PSL).



Des individus se réclamant de la CESL ont fait irruption dans une salle d’examen, perturbant le déroulement normal des épreuves. Ils ont interrompu les examens de Mécanique des fluides et d’Automatique, puis ont emporté les sujets, les copies d’examen ainsi que les brouillons.



Ces faits constituent une violation manifeste de l’article 20 de la loi n 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires, qui garantit à chaque étudiant le droit de suivre librement les activités pédagogiques, et proscrit tout recours à la violence, aux menaces ou aux manœuvres de nature à perturber le fonctionnement normal de l’institution.



Le SAES-UGB dénonce avec la plus grande fermeté ces actes intolérables, contraires aux principes fondamentaux de la vie universitaire, et rappelle que la sécurité des enseignants, des étudiants et du personnel administratif relève de la responsabilité pleine et entière des autorités universitaires.



Dans l’attente de mesures concrètes et immédiates de la part des autorités universitaires pour rétablir l’ordre et la sécurité au sein de notre institution, le SAES-UGB décrète une grève de 72 heures, à compter du mardi 5 août 2025, incluant la suspension de toutes les activités pédagogiques et administratives.



Cette grève restera en vigueur jusqu’à l’identification formelle de l’ensemble des auteurs, dont certains ont déjà été reconnus, ainsi que l’engagement immédiat de la procédure disciplinaire et la saisine des juridictions compétentes en vue de l’ouverture des poursuites pénales,

L’engagement ferme et clair des autorités universitaires en faveur de la protection effective des franchises et libertés académiques », renseigne le communiqué .