Iran: série de puissantes explosions à Téhéran (AFP)

Au moins deux puissantes explosions ont été entendues dans la nuit de lundi à mardi à Téhéran par un journaliste de l'AFP, après un ordre d'évacuation lancée par l'armée israélienne pour une zone du centre de la capitale iranienne.



Ces explosions se sont produites autour de 01H25 (lundi 21H55 GMT). Les explosions ont touché le nord et l'est de la capitale, selon les agences locales Fars et Mehr.