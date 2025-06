Iran: le chef des Gardiens de la Révolution Hossein Salami tué dans l'attaque israélienne

Le puissant chef des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, a été tué dans l'attaque israélienne contre l'Iran, ont rapporté les agences de presse iraniennes Mehr et Tasnim.



"Le général de division Hossein Salami, chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, est tombé en martyr dans l'attaque du régime israélien", a rapporté Tasnim, Mehr annonçant la même chose. La télévision publique fait pour sa part état de flammes et de fumée au quartier général des Gardiens de la Révolution situé dans la rue Pirouzi, dans l'est de Téhéran.