Iran-Israël: "Assez de l'escalade, il est temps que ça cesse", dénonce le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé vendredi Iran et Israël à la désescalade et à cesser les hostilités, après plusieurs échanges d'attaques aériennes d'un pays sur l'autre.



"Bombardements israéliens sur des sites nucléaires iraniens. Frappes de missiles iraniens sur Tel Aviv. Assez de l'escalade, il est temps que ça cesse. La paix et la diplomatie doivent l'emporter", a déclaré Antonio Guterres sur X.