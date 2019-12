Invité d’honneur au 2ieme Forum national sur la Decentralisation de la RDC : Le Maire Mbaye Dione vend le modèle sénégalais.

Du 11 au 14 décembre 2019, se tient à Kinshasa, le 2ieme Forum national sur la Decentralisation sur le thème «Évaluation du processus de mise en œuvre de la Decentralisation, 13 ans après».



A cet important forum ouvert sous la présidence effective de son Excellence Monsieur Felix Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo, a participé Monsieur Mbaye Dione, Maire de la Commune de Ngoundiane en tant qu’invite d’honneur du ministre d’Etat, ministre de la Decentralisation et Reformes institutionnelles de la RDC, Me Azarias Manywa.



En sa qualité de Secrétaire Général de l’Association des Maires du Sénégal (AMS), Represetant le Président Aliou Sall, le Maire Mbaye Dione a fait un brillant exposé sur le sujet « Parcours du Sénégal dans la Decentralisation : Expérience de Gouvernance locale, de la relation entre le pouvoir central et les Collectivites Territoirres de mécanismes de financement de la Décentralisation ».



En présence de l’ensemble des membres des plus hautes institutions politiques, juridiques et administratives nationales et des représentants des Entités Territoriales Décentralisées et des 26 provinces que compte le pays, l’hôte de marque a fait dans son exposé, un rappel des différentes phases de la Decentralisation au Sénégal, depuis la création en 1888 des quatre communes à la dernière réforme impulsée en 2014 par son Excellence le président de la République Monsieur Macky Sall, en l’occurrence l’acte 3 de la Decentralisation en passant par les réformes majeures intermédiaires de 1972 avec la phase expérimentale de création des communautés rurales et celle de 1996 consacrant la régionalisation, la création des communes d’arrondissement et le transfert des neufs domaines de compétences aux collectivités locales.



Malgré les améliorations attendues de l’acte 3 en vigueur, l’exposé du Secrétaire général de l’AMS a beaucoup convaincu les autorités et les élus territoriaux congolais sur la pertinence du choix fait sur le modèle sénégalais de la décentralisation qui a fait de grandes avancées grâce à la vision et le leadership du Président Macky Sall qui est entrain de replacer les acteurs territoriaux au cœur de son ambition de faire émerger le pays.



L’occasion a été également saisie par le Maire Mbaye Dione de réaffirmer la forte volonté de l’AMS de développer davantage la coopération Décentralisée entre collectivités territoriales africaines en général et entre celles du Sénégal et de la RDC en particulier.