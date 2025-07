Interpellation de Me Mohamadou Moctar FAYE, expert fiscal dans l’affaire dite des « bateaux fantômes » : « une atteinte grave à l’honneur de la profession » (Me Saliou Dieye)

Dans une tribune relative à l'affaire des « bateaux fantômes », récemment révélée par le quotidien Libération, Me Saliou Dieye, expert fiscal, dénonce une « humiliation » suite à l'interpellation jugée brutale de Me Mohamadou Moctar FAYE, expert fiscal et conseil juridique, et membre dûment inscrit de l’Ordre National des Experts du Sénégal (ONES).



Une arrestation "injustifiable" dénoncée

« C’est une interpellation qui constitue une atteinte grave à l’indépendance des professions libérales, à l’honneur de notre Ordre, et plus largement à l’intelligence technique de notre démocratie », a constaté le Mandataire Judiciaire et Président de l’Ordre National des Experts du Sénégal (ONES), lançant un cri du cœur contre une « arrestation injustifiable ».



Me FAYE, en mission officielle pour le Cabinet international Baker McKenzie, conseil direct du client concerné, agissait strictement dans le cadre d’un mandat d’expertise fiscale. Alors qu'il a décliné son identité et précisé sa qualité aux enquêteurs, « il a pourtant été interpellé, menotté et exposé à une humiliation publique par des agents de la Division des Investigations Criminelles (DIC), avec l’appui de l’Administration des Douanes, sur instruction du Parquet Judiciaire Financier ; dans le régime d’un retour de Parquet il a passé une nuit entière à la Police », regrette Me Dieye.



Il qualifie la scène d’« extrême gravité, d’autant plus absurde qu’elle visait un professionnel qui ne faisait que son travail. Elle est également humiliante et source de toutes les ambiguïtés comme en atteste la une du journal Libération du 24 juillet 2025, qui l’intègre à une prétendue “mafia” de 845 milliards, sans discernement, ni respect du droit ». Me Dieye précise que le Décret n°2020-2421 du 31 décembre 2020, pris pour l’application de la Loi n°2017-16 portant création de l’ONES, ainsi que son article 8, garantissent l’indépendance de l’expert, un principe fondamental selon lequel l'expert demeure rigoureusement indépendant vis-à-vis des administrations publiques ou des organisations politiques ou professionnelles.



Confusion regrettable entre recettes publiques et libertés professionnelles

Selon le président de l’ONES, l’impératif des objectifs de recettes assignés aux Régies Financières, dans un contexte budgétaire tendu, ne saurait justifier des pratiques d’intimidation ou la criminalisation de professionnels accomplissant des missions légales.



L’efficacité budgétaire ne peut, en aucun cas, se faire au détriment du droit à l’exercice libre, indépendant et digne des professions réglementées.



Une alerte adressée à la République

L’Ordre adresse un message solennel aux autorités, rappelant avec gravité que « le Premier Ministre Ousmane Sonko est lui-même expert fiscal inscrit à l’ONES ». Cet épisode impose, selon l'ONES, une introspection institutionnelle, mais surtout des mesures correctives immédiates. Celles-ci incluent la formation obligatoire des officiers de police judiciaire, magistrats et douaniers sur le statut et les garanties de l’expert, la mise en place d’un protocole d’intervention spécifique et respectueux des règles déontologiques, et un dialogue structuré entre les Ordres professionnels et les organes d’enquête pour prévenir les dérives.