Internationale Démocratique Centriste (IDC) : La S2D officiellement membre…

La Synergie pour un Développement Durable (S2D), a officiellement rejoint l'Internationale Démocratique Centriste (IDC) lors de l'Assemblée générale historique qui s'est tenue aujourd'hui à Praia, au Cap-Vert. Une intégration qui marque, selon Souleymane Ndiaye, un jalon significatif dans l'engagement de la S2D envers les valeurs démocratiques et le centrisme, tout en renforçant sa présence sur la scène politique mondiale.



Le Secrétaire Général de la S2D, Souleymane Ndiaye, dans son discours à l'Assemblée Générale, a souligné l'importance de cette adhésion et a réaffirmé l'engagement de la S2D envers la démocratie, la stabilité régionale et le développement technologique en Afrique.



Lors de cet événement, des questions cruciales ont été abordées, notamment la situation en Somalie, la digitalisation et l'intelligence artificielle en Afrique. La S2D s'engage à travailler avec ses partenaires internationaux pour soutenir la résolution des conflits en Somalie et à promouvoir des politiques favorisant l'adoption responsable des technologies émergentes en Afrique.



« L'intégration de la S2D à l'Internationale Démocratique Centriste est un pas en avant dans l'engagement du parti envers la démocratie, le centrisme et la stabilité régionale et mondiale. Elle se réjouit de cette nouvelle étape dans son développement et espère contribuer activement aux objectifs communs de l'IDC », a déclaré Souleymane Ndiaye qui exprime par ailleurs, sa gratitude et sa sincère reconnaissance envers Abdoulaye Baldé, Président de l'Union des Centristes du Sénégal (UCS) et membre de l’Internationale Démocratique Centriste (IDC) dont il salue le soutien inestimable et l’accompagnement dévoué dans leur intégration réussie à l’IDC.



La S2D exprime aussi ses remerciements à Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour son soutien constant envers leur formation politique.



La S2D depuis sa création en 2018, a adopté les valeurs du centrisme et s'est efforcée de les promouvoir au Sénégal et au-delà. Cette adhésion ouvre donc de nouvelles perspectives pour la S2D, lui permettant de collaborer avec d'autres formations politiques partageant les mêmes idéaux à travers le monde.