Insatisfait par les propositions de l'État : Le Saems/Cusems enchaîne avec un 9e plan d'action

C'est toujours cette série de revendications portée par le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire et du cadre unitaire du syndicat des enseignants du moyen secondaire qui est à l'ordre du jour.

Avec un 9e plan d'action, les enseignants visiblement insatisfaits pressent le pas. Malgré l'intervention du ministre des finances et du budget pour décrisper l'atmosphère du monde éducatif, les acteurs, principalement ceux qui sont en grève depuis quelques mois, se plaignent toujours des accords non respectés depuis 2018.

Un débrayage est prévu demain à 9h, suivi d'une assemblée générale. Le jour suivant, une conférence de presse sera tenue à Dakar après un autre débrayage. Il est prévu à Ziguinchor une grande marche le jeudi 17 février 2022 où tous les acteurs de l'éducation sont invités à prendre part. Le Saems/Cusems compte terminer ce plan d'action avec une grève générale le vendredi.

En effet, ces désaccords persistants entre l'État du Sénégal et les enseignants continuent au grand malheur des élèves. Le syndicat exige notamment la fin des lenteurs administratives, la correction du système de rémunération. Ils décident dès lors, de maintenir le boycott de toutes les évaluations, des activités d’éducation physique et sportive, des activités des cellules pédagogiques ainsi que la rétention de l’information.