Inondations au Nigeria : le bilan grimpe à plus de 150 morts, selon les services d'urgence

Plus de 150 personnes ont péri dans les récentes inondations qui ont touché la ville de Mokwa dans le centre du Nigeria, a déclaré samedi un porte-parole de l'Agence de gestion des urgences de l'Etat du Niger, où les secouristes redoutent que le bilan des victimes ne s'alourdisse encore.



Le porte-parole, Ibrahim Audu Husseini, a ajouté que plus de 3.000 personnes ont été déplacées, 265 maisons "complètement détruites" et deux ponts emportés. Un précédent bilan faisait état de 115 morts.