Infantino et Abdoulaye Fall tracent les ambitions du football africain à Rabat

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a reçu ce jeudi à Rabat son homologue de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, pour une première rencontre stratégique. Au cœur des échanges : la nécessité d’accélérer le développement du football en Afrique, aussi bien sur le plan des infrastructures que de la formation, afin de hisser le continent au plus haut niveau mondial. Cette entrevue, qualifiée de « constructive » par les deux parties, ouvre la voie à un partenariat renforcé entre la FIFA et la FSF, avec pour ambition d’offrir de nouvelles perspectives au football africain.
Vendredi 19 Septembre 2025
Karim Ndiaye



