Inculpation et expulsion du Sénégal de Juan Branco: Pourquoi Thierno Bocoum s’en désole.

L’avocat Juan Branco a été finalement inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le juge du 2e cabinet, Mamadou Seck. Il sera ainsi expulsé vers la France et incessamment escorté par les forces de défense et de sécurité. Des faits qui ont suscité une lecture chez l’ancien député Thierno Bocoum: « Vous libérez Juan Branco et vous gardez 1 avocat et 2 maires sur la même affaire. Vous le libérez et vous gardez des compatriotes accusés des mêmes faits. Aucun respect pour ce peuple » regrette l’ancien parlementaire.