Incident à l'AIBD- Pape Malick Ndour dénonce une campagne de désinformation: "Je reviendrai ce soir sur les faits..."


Après avoir regretté les événements survenus à l'aéroport lors de son voyage " raté" à Paris, Pape Malick Ndour dans son communiqué, a donné rendez-vous cet après-midi afin d'éclairer l'opinion sur cet incident.
 
" Je reviendrai ce soir sur les faits graves qui se sont passés à l'aéroport lors d’un point de presse[...]. 
 
Avant de promettre de " donner tous les détails sur les circonstances de cet incident et sur la campagne de désinformation en cours".
