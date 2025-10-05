Incident à l'AIBD- Pape Malick Ndour dénonce une campagne de désinformation: "Je reviendrai ce soir sur les faits..."

Après avoir regretté les événements survenus à l'aéroport lors de son voyage " raté" à Paris, Pape Malick Ndour dans son communiqué, a donné rendez-vous cet après-midi afin d'éclairer l'opinion sur cet incident.

" Je reviendrai ce soir sur les faits graves qui se sont passés à l'aéroport lors d’un point de presse[...].

Avant de promettre de " donner tous les détails sur les circonstances de cet incident et sur la campagne de désinformation en cours".