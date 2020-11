Inauguration nouveau siège : La banque islamique du Sénégal dévoile son joyau et annonce un capital social qui passe de 20 à 50 milliards FCFA.

Après 38 ans d'existence et une grande capacité de résilience démontrée au fil des décennies, la Banque Islamique du Sénégal (BIS) vient de franchir un nouveau cap avec l'inauguration de son nouveau siège. Un immeuble à neuf niveaux sis sur la route des Almadies qui a été officiellement dévoilé au grand public ce jeudi 12 novembre 2020.



D'après le directeur général de la BIS, Mouhamadou Madana Kane, la banque islamique est désormais une référence dans la finance islamique et le secteur bancaire de manière générale. Le directeur général de la BIS de profiter de l'événement pour décliner les ambitions à long terme de la BIS laquelle, à travers ce nouveau bâtiment, entend se positionner davantage par un accroissement considérable de sa part de marché.



Construit sur une surface de 700 m2, le nouveau siège comporte pas moins de 92 Bureaux, 4 salles de réunion et de formation, un restaurant d'entreprise, une salle de prières et une salle de sport. Un cadre moderne qui offre un environnement de travail convivial aux collaborateurs. Et, un meilleur service destiné aux clients.



Sous la présence effective du PCA de la BIS, Thierno Amadou Diallo, du directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, des représentants de la BID et de l'APBEF, le dg de la BIS d'informer de la décision des actionnaires de la banque islamique du Sénégal de faire passer le capital social de 20 à 50 milliards FCFA...