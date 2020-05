Impact du Covid-19 : L'État dégage 2 milliards pour appui aux éleveurs.

Deux milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par l'État pour le secteur de l'élevage dans le cadre du programme de réponse face au covid-19. Une enveloppe pour l'acquisition d'aliments de bétail et d'aliments de volaille. Une opération qui prend en compte les filières viande, lait, porcine, avicole et équine.

Le ministre de l'élevage a procédé ce matin à la visite de lancement des opérations de mise en place à travers le territoire national par les sociétés impliquées. Selon Samba Ndiobène Ka, ce quota d'aliments de bétail sera cédé aux éleveurs à un prix subventionné à plus de 76% soit 2000 FCFA le sac de 40 kg acquis à 8.500 FCFA. Un quota dans les 45 départements déterminé en fonction de leur cheptel. Des gardes fous sont mis en place pour éviter tout détournement d'objectifs...