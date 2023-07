Immigration clandestine : Une pirogue de 150 migrants disparus depuis plus de deux semaines

Le phénomène de l’émigration clandestine continue de hanter le sommeil des sénégalais. Une pirogue contenant 150 personnes dont 50 capitaines pêcheurs originaires de Fass Boye, de Diogué et de la communauté rurale de Darou Khoudoss, Département de Tivaouane) est porté disparu depuis 19 jours.







Des recherches sont menées en Espagne et au Maroc mais la pirogue et ses occupants ne sont toujours pas localisés. Ce qui laisse les populations de Fass Boye dans le désarroi et dans la crainte du pire. Selon Libération, les autorités espagnoles ont confirmé n'avoir identifié aucune embarcation répondant au signalement de la pirogue de Fass boye. Idem au Maroc, où la pirogue n'a pas été identifiée parmi celles qui ont débarqué à Dahla.







Ainsi, les recherches doivent continuer au Sénégal, surtout au large, et si nécessaire, l'aide des pays limitrophes doit être sollicitée pour la poursuite des recherches en Mauritanie et éventuellement vers le Cap-Vert », renseigne le collectif des familles des disparus de Fass Boye qui demande « l'intervention diligente des services compétents du Sénégal pour continuer la recherche de l'équipage. »