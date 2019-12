(Images) Touba / Ce luxueux véhicule que Cheikh Bass a offert à Serigne Cheikh Say Mbacké !

Geste hautement apprécié à Touba ! Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre vient d'offrir un luxueux véhicule à Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Cheikh Say Mbacké. Le chef religieux est, par ailleurs, fils et Khalife de Serigne Souhaïbou Mbacké Khadim Rassoul



La remise solennelle a été faite, cette semaine, par Serigne Abdou Samad Mbacké Souhaïbou Mbacké, frère cadet du bénéficiaire. Celui-ci n'a pas manqué de rappeler les relations profondes qui lient Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre à la famille de Serigne Souhaïbou.



D'ailleurs, c'est sous le contrôle et la tutelle du Saint homme que l'actuel porte-parole du Khalife général des mourides a appris le Coran et a parcouru les livres scientifiques religieux.