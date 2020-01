(Images) SÉNÉGAL- TURQUIE / Sept accords de coopération signés... Volonté matérialisée d'avoir des échanges commerciaux plus intenses.

La deuxième visite de Recep Tayyip Erdogan au Sénégal, après celle de février 2018 en qualité de Premier ministre, a cette fois-ci été très riche en accords de coopération. Sept au total ont été signés dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sports, de la gestion des catastrophes, de la coopération militaire et de la diaspora par des ministres des deux pays.



Il faut rappeler que le chef de l'État turc était venu en compagnie d'une forte délégation composée de ses proches collaborateurs comme son ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et ses collègues de la défense Hulusi Akar, de l'industrie et de la technologie, Mustafa Varank, de l'énergie et des Ressources naturelles, Gatih Dönmez. Dans la délégation, il y avait aussi Hakan Fidan, le chef du service de renseignement et plusieurs opérateurs économiques.



La visite a aussi été marquée par un tête-à-tête entre les Présidents Sall et Erdogan au cours duquel ils se sont témoigné amitié avant de s'engager pour une coopération résolument soutenue surtout dans le secteur commercial. Cet entretien bilatéral sera suivi d'un point de presse conjoint au lors duquel des questions concernant la Lybie, le Sahel, la coopération entre les deux pays et les ambitions que nourit chaque pays vis-à-vis de l'autre ont été évoquées.



C'est à la suite de ce qui précède qu'ils ont été présidé le forum économique qui a réuni représentants des secteurs privés sénégalais et turc.



Le Président turc a quitté le Sénégal ce mardi même après une visite de 24 heures. .