Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison

La lutte contre l’émigration irrégulière se poursuit avec détermination. Le lundi 15 septembre 2025, la Brigade de proximité de Ngor a interpellé 19 individus, dont 3 enfants, qui s’apprêtaient à rejoindre clandestinement l’Europe.
L’opération a été déclenchée après la dénonciation d’un propriétaire de maison, surpris à son retour de voyage de découvrir son domicile occupé par des étrangers. Alertés, les gendarmes se sont immédiatement rendus sur place et ont procédé à une perquisition.
À l’intérieur, ils ont retrouvé les 19 candidats à l’émigration, répartis comme suit :
• 12 Guinéens ;
• 1 Ivoirien ;
• 1 Malien ;
• 5 Sénégalais.
Cette découverte illustre une nouvelle stratégie utilisée par les réseaux, qui exploitent désormais des résidences inhabitées comme points de regroupement avant les départs clandestins.
